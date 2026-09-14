Описание товара Buddy Holly - That'll Be The Day (Music Legends) (3596974239166) виниловая пластинка

Сборник записей американского певца Бадди Холли, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Карьера Бадди Холли началась в конце 1955 года, когда его заметил агент по поиску талантов Джим Денни, и трагически оборвалась 3 февраля 1959 года в авиакатастрофе в Айове. Одна из его самых известных песен — «That'll Be The Day», которая летом 1957 года заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Сразу после этого Бадди Холли добился следующего хита с синглом «Peggy Sue», который в конце лета того же года поднялся на третье место в чартах. Обе записи также были очень хорошо приняты за пределами Соединенных Штатов. За этим последовали успешные гастроли и несколько выступлений на телевидении в Великобритании и США. В 1958 году Холли женился на своей большой любви, Марии Елене Сантьяго, которой он сделал предложение на их первом свидании. Вскоре после этого он расстался со своей группой поддержки, The Crickets, и со своим менеджером Норманом Петти. Остальные участники группы сохранили права на название группы и, таким образом, смогли продолжить выступать под именем The Crickets. В 1958 году были выпущены еще два сингла The Crickets с участием Холли: «It's So Easy» и «Think It Over». Как сольный исполнитель, Холли выпустил песни «Rave On», «Early In The Morning» и «Well. All Right». В октябре 1958 года Холли записал в Нью-Йорке четыре трека с оркестровым сопровождением: «True Love Ways», «Moondreams», «Raining In My Heart» и «It Doesn't Matter Anymore». Свой последний концерт он дал вечером перед смертью в Surf Ballroom в Клир-Лейк, штат Айова.