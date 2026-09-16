Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка
"Another World" - ремастированное переиздание сольного студийного альбома Брайана Мэя, первоначально выпущенного в 1998 году. Релиз из серии "Brian May Gold Series" представлен в подарочном бокс-сете и содержит: оригинальный альбом на голубом 180-граммовом виниле и CD, а также бонусный компакт-диск с альтернативными версиями, би-сайдами и концертными записями. Брайан Мэй - британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Командор Ордена Британской империи (CBE). Свой дебютный полноформатный альбом Брайан начал готовить в 1991 году, незадолго до смерти Фредди Меркьюри. Выходу альбома предшествовал сингл "Driven by You". Песня была написана к рекламной акции "Ford" и имела в Британии очень большой успех. В поддержку "Back to the Light" Брайан Мэй организовал глобальное мировое турне. По следам этих гастролей был выпущен концертник "Live at the Brixton Academy", на котором прозвучал как сольный материал, так и классика Queen. После смерти Фредди Меркьюри Мэй занялся сольной карьерой. Ему удалось записать семь довольно удачных сольных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Willia...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Indiana Jones And The Last Crusade (John Williams) (colour...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull (John W...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (colo...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитMeshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) винилова...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитLittle Feat - The Last Record Album (0603497813872) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSaxon - The Eagle Has Landed III (coloured) (8719262031852) вини...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитYello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (060244562...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитMal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (08880725...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка