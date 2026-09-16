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Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Before And After Science
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) - фото 1
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) - фото 2
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) - фото 3
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Astralwerks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Astralwerks
Barcode
[0602557951660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Before And After Science
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No One Receiving, Backwater, Kurt's Rejoinder, Energy Fools The Magician, King's Lead Hat, Here He Comes, Julie With..., By This River, Through Hollow Lands (For Harold Budd), Spider And I
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) виниловая пластинка

Альбом Before and After Science первоначально выпущенный лейблом Polydor в декабре 1977 года, стал последней сольной работой Брайана Ино в рок- музыке 1970-х годов, а все его последующие альбомы десятилетия демонстрируют более авангардный и эмбиентный подход к музыке. 17 ноября 2017 года лейбл Astralwerks Records выпустит виниловое переиздание этого классического альбома.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Astralwerks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Astralwerks
Barcode
[0602557951660]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Before And After Science
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No One Receiving, Backwater, Kurt's Rejoinder, Energy Fools The Magician, King's Lead Hat, Here He Comes, Julie With..., By This River, Through Hollow Lands (For Harold Budd), Spider And I
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Before and After Science первоначально выпущенный лейблом Polydor в декабре 1977 года, стал последней сольной работой Брайана Ино в рок- музыке 1970-х годов, а все его последующие альбомы десятилетия демонстрируют более авангардный и эмбиентный подход к музыке. 17 ноября 2017 года лейбл Astralwerks Records выпустит виниловое переиздание этого классического альбома.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Eno - Before And After Science (0602557951660) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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