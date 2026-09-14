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Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) виниловая пластинка

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Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) - фото 1
Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bill Haley
Альбом (сингл)
Rock Around The Clock
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) - фото 1
  • Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734998
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bill Haley
Альбом (сингл)
Rock Around The Clock
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rock Around The Clock, Shake, Rattle And Roll, Rock-a-beatin' Boogie, Razzle Dazzle, Mambo Rock, Birth of the boogie, Thirteen Women, Hook, Line And Sinker, Rock The Joint, The Saints Rock 'n' Roll, See You Later, Alligator, Rip It Up, Don't Knock The Rock, Choo Choo CH' Boogie, Hide And Seek, Hot Dog Buddy, Buddy, Teenager's Mother, Yes Indeed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) виниловая пластинка

Сборник записей американского музыканта и певца Билла Хейли, выпущенный лейблом Wagram году в серии "Music Legends". Издание на виниле. Оригинальный альбом "Rock Around the Clock", выпущенный в 1955 году, стал одним из первых альбомов в жанре рок-н-ролл, попавших в чарты Billboard. Заглавный трек, записанный в 1954 году, считается знаковым событием, оказавшим большое влияние на популяризацию рок-н-ролла. Издание Wagram представляет собой компиляцию песен, записанных Биллом Хейли в 1950-х годах.

Отзывы о товаре Bill Haley - Rock Around The Clock (Music Legends) (3596974239067) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bill Haley
Альбом (сингл)
Rock Around The Clock
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rock Around The Clock, Shake, Rattle And Roll, Rock-a-beatin' Boogie, Razzle Dazzle, Mambo Rock, Birth of the boogie, Thirteen Women, Hook, Line And Sinker, Rock The Joint, The Saints Rock 'n' Roll, See You Later, Alligator, Rip It Up, Don't Knock The Rock, Choo Choo CH' Boogie, Hide And Seek, Hot Dog Buddy, Buddy, Teenager's Mother, Yes Indeed
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник записей американского музыканта и певца Билла Хейли, выпущенный лейблом Wagram году в серии "Music Legends". Издание на виниле. Оригинальный альбом "Rock Around the Clock", выпущенный в 1955 году, стал одним из первых альбомов в жанре рок-н-ролл, попавших в чарты Billboard. Заглавный трек, записанный в 1954 году, считается знаковым событием, оказавшим большое влияние на популяризацию рок-н-ролла. Издание Wagram представляет собой компиляцию песен, записанных Биллом Хейли в 1950-х годах.
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