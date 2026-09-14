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Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) виниловая пластинка

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Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 1
Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 2
Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 3
Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 4
Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 5
Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 6
Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 7
Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 8
Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
A State Of Trance Year Mix 2025
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 1
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 2
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 3
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 4
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 5
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 6
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 7
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 8
  • Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734992
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
A State Of Trance Year Mix 2025
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Armin van Buuren & Jon Bon Jovi–Take The Leap (A State of Trance Year Mix 2025 Intro), Armin van Buuren Feat. Jai Ryu–Let It Be For Love, Armin van Buuren & Omnia (2)–Love, Ruben de Ronde & Amber Revival–Illuminate, BLR (3) X Amber Revival–Love Me Endless, Above & Beyond Feat. Richard Bedford–Start A Fire, Laura van Dam (2)–Deep Shadow, Armin van Buuren & Malou (12)–Everything I Wanted, Dim3nsion & Kadett–Turning, Ahmed Helmy–I'm A Freak, Ottagon Feat. Lake Silver–Dust, Ottagon–Find You, Ahmed H
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
A State Of Trance Year Mix – 2025
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) виниловая пластинка

3LP - Ограниченное издание из 1500 экземпляров с индивидуальными номерами на 180-граммовом черном виниле, роскошный плотный конверт с глянцевым ламинированием, включает вкладыш с аннотациями Армина ван Бюрена. Все мы сталкиваемся с моментами, которые бросают вызов тому, кто мы есть и кем мы можем стать. Мы спотыкаемся, сомневаемся, падаем — но в этих моментах таится искра трансформации. Это не просто перемены. Это смелость. Это огонь. И эта же смелость лежит в основе двадцать второй части ежегодной серии миксов Армина ван Бюрена. Открываясь мощным повествованием, которое закладывает основу для трансформации, это путешествие из 113 треков проведет вас через звуки, которые вселяют смелость, стремление к переосмыслению и непоколебимую энергию. От воодушевляющих гимнов и эмоциональных вокальных треков до энергичного, раздвигающего границы техно-транса, микс включает в себя работы таких продюсеров, как Armin van Buuren, Adam Beyer KI/KI Ferry Corsten Joris Voorn Hardwell Svenson & Gielen Hannah Laing Factor B Mauro Picotto и других. Сотрудничество с такими артистами, как Bon Jovi, Martin Garrix, Sam Gray и Malou, подчеркивает дух единения и обновления, а такие треки, как "Set Me Free (Rising Star Remix)", "Put Your Bassline", "Holding The Light", "Marama (Moon & Stars)" и "Missing Part Of Me", демонстрируют способность превращать моменты в воспоминания. Будь то парящие мелодии или неустанные грувы, этот микс приглашает вас сделать шаг вперед, принять неизвестное и позволить музыке направлять вашу собственную трансформацию. Все вместе, в A State of Trance. Сборник A State Of Trance Year Mix 2025 выпущен ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на черном виниле и включает вкладыш с аннотациями Армина ван Бюрена.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
A State Of Trance Year Mix 2025
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Armin van Buuren & Jon Bon Jovi–Take The Leap (A State of Trance Year Mix 2025 Intro), Armin van Buuren Feat. Jai Ryu–Let It Be For Love, Armin van Buuren & Omnia (2)–Love, Ruben de Ronde & Amber Revival–Illuminate, BLR (3) X Amber Revival–Love Me Endless, Above & Beyond Feat. Richard Bedford–Start A Fire, Laura van Dam (2)–Deep Shadow, Armin van Buuren & Malou (12)–Everything I Wanted, Dim3nsion & Kadett–Turning, Ahmed Helmy–I'm A Freak, Ottagon Feat. Lake Silver–Dust, Ottagon–Find You, Ahmed H
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
A State Of Trance Year Mix – 2025
Страна производитель
Нидерланды
Описание
3LP - Ограниченное издание из 1500 экземпляров с индивидуальными номерами на 180-граммовом черном виниле, роскошный плотный конверт с глянцевым ламинированием, включает вкладыш с аннотациями Армина ван Бюрена. Все мы сталкиваемся с моментами, которые бросают вызов тому, кто мы есть и кем мы можем стать. Мы спотыкаемся, сомневаемся, падаем — но в этих моментах таится искра трансформации. Это не просто перемены. Это смелость. Это огонь. И эта же смелость лежит в основе двадцать второй части ежегодной серии миксов Армина ван Бюрена. Открываясь мощным повествованием, которое закладывает основу для трансформации, это путешествие из 113 треков проведет вас через звуки, которые вселяют смелость, стремление к переосмыслению и непоколебимую энергию. От воодушевляющих гимнов и эмоциональных вокальных треков до энергичного, раздвигающего границы техно-транса, микс включает в себя работы таких продюсеров, как Armin van Buuren, Adam Beyer KI/KI Ferry Corsten Joris Voorn Hardwell Svenson & Gielen Hannah Laing Factor B Mauro Picotto и других. Сотрудничество с такими артистами, как Bon Jovi, Martin Garrix, Sam Gray и Malou, подчеркивает дух единения и обновления, а такие треки, как "Set Me Free (Rising Star Remix)", "Put Your Bassline", "Holding The Light", "Marama (Moon & Stars)" и "Missing Part Of Me", демонстрируют способность превращать моменты в воспоминания. Будь то парящие мелодии или неустанные грувы, этот микс приглашает вас сделать шаг вперед, принять неизвестное и позволить музыке направлять вашу собственную трансформацию. Все вместе, в A State of Trance. Сборник A State Of Trance Year Mix 2025 выпущен ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на черном виниле и включает вкладыш с аннотациями Армина ван Бюрена.


Теги товара: Limited Edition
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Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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