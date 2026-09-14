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Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) виниловая пластинка

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Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 1
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 2
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 3
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 4
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 5
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 6
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 7
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 8
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 1
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 2
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 3
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 4
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 5
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 6
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 7
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 8
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629648909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dead Again, Tripping a Blind Man, The Profits of Doom, September Sun, Halloween in Heaven, These Three Things, She Burned Me Down, Some Stupid Tomorrow, An Ode to Locksmiths, Hail and Farewell to Britain
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) виниловая пластинка

Переиздание седьмого студийного альбома "Dead Again" американской метал-группы Type O Negative, первоначально выпущенного в марте 2007 года. Лимитированное издание на цветном виниле. "Dead Again" — седьмой и последний студийный альбом Type O Negative, выпущенный до смерти фронтмена Питера Стила в 2010 году и последующего распада группы. Это был самый продаваемый альбом группы за всю их карьеру. Альбом представляет собой музыкальное путешествие по самым темным глубинам человеческого существования. На обложку альбома группа поместила портрет Григория Распутина, мрачной, загадочной и зловещей фигуры русской истории.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629648909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dead Again, Tripping a Blind Man, The Profits of Doom, September Sun, Halloween in Heaven, These Three Things, She Burned Me Down, Some Stupid Tomorrow, An Ode to Locksmiths, Hail and Farewell to Britain
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание седьмого студийного альбома "Dead Again" американской метал-группы Type O Negative, первоначально выпущенного в марте 2007 года. Лимитированное издание на цветном виниле. "Dead Again" — седьмой и последний студийный альбом Type O Negative, выпущенный до смерти фронтмена Питера Стила в 2010 году и последующего распада группы. Это был самый продаваемый альбом группы за всю их карьеру. Альбом представляет собой музыкальное путешествие по самым темным глубинам человеческого существования. На обложку альбома группа поместила портрет Григория Распутина, мрачной, загадочной и зловещей фигуры русской истории.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629648909) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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