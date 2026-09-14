The Alan Parsons Project - One Note Symphony: Live In Tel Aviv (8024391118757) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
One Note Symphony: Live In Tel Aviv
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734960
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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391118757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
One Note Symphony: Live In Tel Aviv
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One Note Symphony, Damned If I Do, Don’t Answer Me, Time, Breakdown / The Raven, Miracle, Luciferama, Silence And I, I Wouldn’t Want To Be Like You, Don’t Let It Show, The Sorcerer’s Apprentice, Standing On Higher Ground, As Lights Fall, I Can’t Get There From Here, Prime Time, Sirius / Eye In The Sky, Old And Wise, (The System Of) Dr. Tarr And Professor Fether, Games People Play
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Alan Parsons Project - One Note Symphony: Live In Tel Aviv (8024391118757) виниловая пластинка
"One Note Symphony (Live In Tel Aviv)" - концертный альбом Алана Парсонса, записанный во время его выступления в Тель-Авиве (Израиль) 11 февраля 2022 года вместе с Израильским филармоническим оркестром. Издание на трёх винилах. Алан Парсонс - один из известнейших музыкантов современности. Алан Парсонс играет на гитаре и клавишных, он к тому же вокалист, звукорежиссёр и продюсер. Славу Парсонсу как музыканту принесли альбомы в стиле арт-рок, а успех к Парсонсу как музыкальному продюсеру принесла совместная работа с группой Pink Floyd над альбомом "Dark Side Of the Moon".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391118757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
One Note Symphony: Live In Tel Aviv
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One Note Symphony, Damned If I Do, Don’t Answer Me, Time, Breakdown / The Raven, Miracle, Luciferama, Silence And I, I Wouldn’t Want To Be Like You, Don’t Let It Show, The Sorcerer’s Apprentice, Standing On Higher Ground, As Lights Fall, I Can’t Get There From Here, Prime Time, Sirius / Eye In The Sky, Old And Wise, (The System Of) Dr. Tarr And Professor Fether, Games People Play
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
"One Note Symphony (Live In Tel Aviv)" - концертный альбом Алана Парсонса, записанный во время его выступления в Тель-Авиве (Израиль) 11 февраля 2022 года вместе с Израильским филармоническим оркестром. Издание на трёх винилах. Алан Парсонс - один из известнейших музыкантов современности. Алан Парсонс играет на гитаре и клавишных, он к тому же вокалист, звукорежиссёр и продюсер. Славу Парсонсу как музыканту принесли альбомы в стиле арт-рок, а успех к Парсонсу как музыкальному продюсеру принесла совместная работа с группой Pink Floyd над альбомом "Dark Side Of the Moon".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Alan Parsons Project - One Note Symphony: Live In Tel Aviv (8024391118757) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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