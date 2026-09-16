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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) - фото 1
The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) - фото 2
The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) - фото 3
The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) - фото 2
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) - фото 3
  • The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Prime Time, Let Me Go Home, One Good Reason, Since The Last Goodbye, Don't Answer Me, Dancing On A Highwire, You Don't Believe, Pipeline (Instrumental), Ammonia Avenue
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) виниловая пластинка

Лимитированное издание на 180-граммовом прозрачном виниле, ремастеринг на половинной скорости, выполненный Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. Вкладыш содержит аннотацию с цитатами Алана Парсонса и Эрика Вулфсона. Миллионный альбом Alan Parsons Project «Ammonia Avenue» (1984) переиздан в различных форматах, включая лимитированное издание на прозрачном виниле, ремастеринг на половинной скорости, выполненный Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. Как и в других альбомах Alan Parsons Project, в записи участвовали разные вокалисты, включая Криса Рейнбоу, Колина Бланстоуна, Ленни Закатека, а также самого Эрика Вулфсона. Кроме того, в записи принимали участие сессионные музыканты, такие как гитаристы Иэн Бэрнсон и Дэвид Патон, а также барабанщик Стюарт Эллиотт, с аранжировками Эндрю Пауэлла.

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534689]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Prime Time, Let Me Go Home, One Good Reason, Since The Last Goodbye, Don't Answer Me, Dancing On A Highwire, You Don't Believe, Pipeline (Instrumental), Ammonia Avenue
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание на 180-граммовом прозрачном виниле, ремастеринг на половинной скорости, выполненный Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. Вкладыш содержит аннотацию с цитатами Алана Парсонса и Эрика Вулфсона. Миллионный альбом Alan Parsons Project «Ammonia Avenue» (1984) переиздан в различных форматах, включая лимитированное издание на прозрачном виниле, ремастеринг на половинной скорости, выполненный Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road. Как и в других альбомах Alan Parsons Project, в записи участвовали разные вокалисты, включая Криса Рейнбоу, Колина Бланстоуна, Ленни Закатека, а также самого Эрика Вулфсона. Кроме того, в записи принимали участие сессионные музыканты, такие как гитаристы Иэн Бэрнсон и Дэвид Патон, а также барабанщик Стюарт Эллиотт, с аранжировками Эндрю Пауэлла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (coloured) (0711297534689) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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