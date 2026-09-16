The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534696) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 734956
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Prime Time, Let Me Go Home, One Good Reason, Since The Last Goodbye, Don't Answer Me, Dancing On A Highwire, You Don't Believe, Pipeline, Ammonia Avenue
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
CV45 Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534696) виниловая пластинка
«Ammonia Avenue» — седьмой альбом группы The Alan Parsons Project, впервые выпущенный в феврале 1984 года. Проект был детищем композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. В записи альбома приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитары), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а также Эрик Вулфсон на клавишных и с ведущим вокалом в четырех из 90 песен. Колин Бланстоун, Крис Рейнбоу и Ленни Закатек исполнили ведущие вокальные партии в остальных треках. «Аммиачная аллея» стала одним из бестселлеров проекта Алана Парсонса, получив золотой статус во многих европейских странах и в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Ammonia Avenue
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Prime Time, Let Me Go Home, One Good Reason, Since The Last Goodbye, Don't Answer Me, Dancing On A Highwire, You Don't Believe, Pipeline, Ammonia Avenue
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
CV45 Edition
Страна производитель
США
«Ammonia Avenue» — седьмой альбом группы The Alan Parsons Project, впервые выпущенный в феврале 1984 года. Проект был детищем композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. В записи альбома приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитары), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а также Эрик Вулфсон на клавишных и с ведущим вокалом в четырех из 90 песен. Колин Бланстоун, Крис Рейнбоу и Ленни Закатек исполнили ведущие вокальные партии в остальных треках. «Аммиачная аллея» стала одним из бестселлеров проекта Алана Парсонса, получив золотой статус во многих европейских странах и в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534696) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534696) виниловая пластинка