Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (0602458312577) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734954
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602458312577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (0602458312577) виниловая пластинка
«All the Good Shit: 14 Solid Gold Hits 2000–2008» — сборник лучших песен канадской рок-группы Sum 41, выпущенный в 2008 году. Альбом подвёл итог первого этапа карьеры коллектива и собрал самые яркие треки, записанные за восемь лет: от энергичного поп-панка начала 2000-х до более тяжёлого и мрачного звучания середины десятилетия.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602458312577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sum 41
Альбом (сингл)
2008
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Still Waiting, The Hell Song, Fat Lip, We're All To Blame, Walking Disaster, In Too Deep, Pieces, Underclass Hero, Motivation, Makes No Difference (Alternate Version), With Me, Handle This, Over My Head (Better Off Dead), Pain For Pleasure
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«All the Good Shit: 14 Solid Gold Hits 2000–2008» — сборник лучших песен канадской рок-группы Sum 41, выпущенный в 2008 году. Альбом подвёл итог первого этапа карьеры коллектива и собрал самые яркие треки, записанные за восемь лет: от энергичного поп-панка начала 2000-х до более тяжёлого и мрачного звучания середины десятилетия.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Sum 41 - All The Good Sh**: 14 Solid Gold Hits 2000 - 2008 (0602458312577) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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