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Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) виниловая пластинка

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Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) - фото 2
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Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
The Ocean And Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) - фото 1
  • Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) - фото 2
  • Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) - фото 3
  • Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734951
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
The Ocean And Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Ocean And Me, Composing, Spring Love, Time, Passing By, Wind Took My Sail, Yeah, Okey, Love, I've Got A Suspicion, This Room, July Waits, I Will Be There
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) виниловая пластинка

LP — ограниченное издание на 180-граммовом кристально чистом виниле с 4-страничным буклетом с текстами песен. Тираж всего 750 экземпляров. The Ocean And Me — седьмой студийный альбом шведской певицы и автора песен Софи Зельмани. Не имея музыкального образования и никогда не выступая на публике, Зельмани поднялась на вершины чартов в 1995 году со своим одноимённым дебютным альбомом. К настоящему времени она выпустила до пятнадцати альбомов и была названа шведским ответом Норе Джонс. The Ocean And Me был хорошо принят критиками и находится под влиянием таких исполнителей, как Боб Дилан, Нора Джонс, Леонард Коэн и Ван Моррисон. The Ocean And Me теперь доступен ограниченным тиражом в 750 индивидуально пронумерованных копий на кристально чистом виниле и включает в себя 4-страничный буклет с текстами песен.

Отзывы о товаре Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
The Ocean And Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Ocean And Me, Composing, Spring Love, Time, Passing By, Wind Took My Sail, Yeah, Okey, Love, I've Got A Suspicion, This Room, July Waits, I Will Be There
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — ограниченное издание на 180-граммовом кристально чистом виниле с 4-страничным буклетом с текстами песен. Тираж всего 750 экземпляров. The Ocean And Me — седьмой студийный альбом шведской певицы и автора песен Софи Зельмани. Не имея музыкального образования и никогда не выступая на публике, Зельмани поднялась на вершины чартов в 1995 году со своим одноимённым дебютным альбомом. К настоящему времени она выпустила до пятнадцати альбомов и была названа шведским ответом Норе Джонс. The Ocean And Me был хорошо принят критиками и находится под влиянием таких исполнителей, как Боб Дилан, Нора Джонс, Леонард Коэн и Ван Моррисон. The Ocean And Me теперь доступен ограниченным тиражом в 750 индивидуально пронумерованных копий на кристально чистом виниле и включает в себя 4-страничный буклет с текстами песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sophie Zelmani - The Ocean And Me (coloured) (8719262040236) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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