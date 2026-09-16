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Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) виниловая пластинка

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Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 1
Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 2
Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 3
Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 4
Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 1
  • Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 2
  • Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 3
  • Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 4
  • Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734943
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dog Triumph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Dog Triumph
Barcode
[5061041451782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Waking Up From A Thousand Year Slumber, Slow Fade / R, We Enter / State Of Awareness, The Uxt?ca Bridge, Soft Ascension, Flumen Aeternum, Oh, The Vanity, Lethargic Shift / The String That Passes Through All Things, Moments We Lost, Beacons, Waiting Still, We Remain Hidden / Consolation, Beyond Beyond / The Weathered Gate / The Head Of The Statue, I'm There With You, Come With Me, The Veil, Misconceptions / The Crux Of It All, The House Of «R», If Only For A While, Understanding The Inexplicable,
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) виниловая пластинка

«Nebulous Nights (An Ambient Excursion into Profound Mysteries)» — девятый студийный альбом норвежского электронного дуэта R?yksopp, выпущенный 13 декабря 2024 года на собственном лейбле группы Dog Triumph. Лимитированное издание на прозрачном виниле. «Nebulous Nights» — эмбиентная интерпретация альбома «Profound Mysteries». Эта живая запись, сделанная в нерабочее время, до краев наполнена отсылками о различных аспектах истории R?yksopp. Всё окутано аналоговым теплом и наполнено маленькими сокровищами для внимательного слушателя. Помимо чистого удовольствия от прослушивания, «Nebulous Nights» стремятся подчеркнуть важность критического мышления и пытливого наблюдения. Альбом направлен на формирование мировоззрения, способствующего личностному росту. Для оптимального восприятия альбома музыканты рекомендуют использовать наушники.

Отзывы о товаре Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Dog Triumph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Dog Triumph
Barcode
[5061041451782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Waking Up From A Thousand Year Slumber, Slow Fade / R, We Enter / State Of Awareness, The Uxt?ca Bridge, Soft Ascension, Flumen Aeternum, Oh, The Vanity, Lethargic Shift / The String That Passes Through All Things, Moments We Lost, Beacons, Waiting Still, We Remain Hidden / Consolation, Beyond Beyond / The Weathered Gate / The Head Of The Statue, I'm There With You, Come With Me, The Veil, Misconceptions / The Crux Of It All, The House Of «R», If Only For A While, Understanding The Inexplicable,
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Nebulous Nights (An Ambient Excursion into Profound Mysteries)» — девятый студийный альбом норвежского электронного дуэта R?yksopp, выпущенный 13 декабря 2024 года на собственном лейбле группы Dog Triumph. Лимитированное издание на прозрачном виниле. «Nebulous Nights» — эмбиентная интерпретация альбома «Profound Mysteries». Эта живая запись, сделанная в нерабочее время, до краев наполнена отсылками о различных аспектах истории R?yksopp. Всё окутано аналоговым теплом и наполнено маленькими сокровищами для внимательного слушателя. Помимо чистого удовольствия от прослушивания, «Nebulous Nights» стремятся подчеркнуть важность критического мышления и пытливого наблюдения. Альбом направлен на формирование мировоззрения, способствующего личностному росту. Для оптимального восприятия альбома музыканты рекомендуют использовать наушники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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