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OST - Trick 'r Treat (Douglas Pipes) (coloured) (0850078789105) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Trick 'r Treat (Douglas Pipes) (coloured) (0850078789105) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trick 'r Treat
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Trick &#039;r Treat (Douglas Pipes) (coloured) (0850078789105) - фото 1
  • OST - Trick &#039;r Treat (Douglas Pipes) (coloured) (0850078789105) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734933
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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OST - Trick 'r Treat (Douglas Pipes) (coloured) (0850078789105) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trick 'r Treat
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Spooky Guidelines, It's Halloween, Not Hanukkah / Main Titles, Meet Charlie, Charlie Bites It, Father and Son, Meet Rhonda, To The Quarry, The Halloween Schoolbus Massacre, The Elevator / Laurie On The Prowl, Halloween Prank, Not a Trick / Red and Black, Laurie's First Time, Old Mr. Kreeg, Pumpkin Shooter / Meet Sam, The Bus Driver, The Neighborhood, Trick 'r Treat, End Credits, Emma, Always Check Your Candy, Wilkins' Backyard, Rock Quarry, Sheep' Meadow, Old Mr. Kreeg's House
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Trick 'r Treat (Douglas Pipes) (coloured) (0850078789105) виниловая пластинка

Культовый саундтрек от композитора Дугласа Пайпса к фильму 2007-го года «Trick 'r Treat» режиссёра Майкла Догерти. Делюкс-издание на полупрозрачном оранжево-дымчатом виниле в гейтфолде. Включает коллекционный постер размером 11 x 22 дюйма. Известный своим жутким и причудливым настроением, фильм «Trick 'r Treat/Кошелёк или жизнь» стал неотъемлемой традицией Хэллоуина, и теперь поклонники могут насладиться этим леденящим душу саундтреком в совершенно новом формате, предназначенном как для коллекционеров, так и для поклонников фильмов ужасов.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Trick 'r Treat (Douglas Pipes) (coloured) (0850078789105) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trick 'r Treat
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Spooky Guidelines, It's Halloween, Not Hanukkah / Main Titles, Meet Charlie, Charlie Bites It, Father and Son, Meet Rhonda, To The Quarry, The Halloween Schoolbus Massacre, The Elevator / Laurie On The Prowl, Halloween Prank, Not a Trick / Red and Black, Laurie's First Time, Old Mr. Kreeg, Pumpkin Shooter / Meet Sam, The Bus Driver, The Neighborhood, Trick 'r Treat, End Credits, Emma, Always Check Your Candy, Wilkins' Backyard, Rock Quarry, Sheep' Meadow, Old Mr. Kreeg's House
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Культовый саундтрек от композитора Дугласа Пайпса к фильму 2007-го года «Trick 'r Treat» режиссёра Майкла Догерти. Делюкс-издание на полупрозрачном оранжево-дымчатом виниле в гейтфолде. Включает коллекционный постер размером 11 x 22 дюйма. Известный своим жутким и причудливым настроением, фильм «Trick 'r Treat/Кошелёк или жизнь» стал неотъемлемой традицией Хэллоуина, и теперь поклонники могут насладиться этим леденящим душу саундтреком в совершенно новом формате, предназначенном как для коллекционеров, так и для поклонников фильмов ужасов.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Trick 'r Treat (Douglas Pipes) (coloured) (0850078789105) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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