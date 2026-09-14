OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) виниловая пластинка
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Описание товара OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) виниловая пластинка
«La Cosa Buffa» — сентиментальный фильм в жанре драмы 1972 года, основанный на одноимённом романе Джузеппе Берто, режиссёром которого стал Альдо Ладо, в главных ролях снялись Джанни Моранди и Оттавия Пикколо. Фильм относится к широкой категории кинематографических произведений, затрагивающих тему отношений между взрослыми и подростками. Поэтому саундтрек, сочинённый и оркестрованный Эннио Морриконе, основан на романтической теме и многочисленных вариациях, мелодии которых в основном доверены струнным, клавесину и, в некоторых случаях, неизменному голосу Эдды Дель’Орсо; единственным исключением являются версии заглавной песни «Danceable N.1» и «N.2» – две ритмичные композиции в стиле бит-рока 60-х. Ровно через пятьдесят лет после предыдущего винилового издания «La Cosa Buffa» вновь выходит в том же формате, в специальной версии с полностью обновлённым оформлением, характеризующимся точной копией оригинального постера фильма на обложке. Издание на жёлтом виниле. Аудиоремастеринг от Клаудио Фуйано.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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