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OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) виниловая пластинка

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OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) - фото 3
OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Cosa Buffa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) - фото 1
  • OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) - фото 2
  • OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) - фото 3
  • OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734927
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Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644009209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Cosa Buffa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La funny thing, Thinking about Maria, Indecision with Maria, Exercise with Marika, Strange thoughts, Homecoming, La funny thing - Danceable No.1, La funny thing - Reprise 4, Like Romeo and Juliet, Raindrops, Incomplete Catalog, La funny thing - Danceable N.2, La funny thing - Danceable N.5
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Cosa Buffa (Ennio Morricone) (coloured) (8004644009209) виниловая пластинка

«La Cosa Buffa» — сентиментальный фильм в жанре драмы 1972 года, основанный на одноимённом романе Джузеппе Берто, режиссёром которого стал Альдо Ладо, в главных ролях снялись Джанни Моранди и Оттавия Пикколо. Фильм относится к широкой категории кинематографических произведений, затрагивающих тему отношений между взрослыми и подростками. Поэтому саундтрек, сочинённый и оркестрованный Эннио Морриконе, основан на романтической теме и многочисленных вариациях, мелодии которых в основном доверены струнным, клавесину и, в некоторых случаях, неизменному голосу Эдды Дель’Орсо; единственным исключением являются версии заглавной песни «Danceable N.1» и «N.2» – две ритмичные композиции в стиле бит-рока 60-х. Ровно через пятьдесят лет после предыдущего винилового издания «La Cosa Buffa» вновь выходит в том же формате, в специальной версии с полностью обновлённым оформлением, характеризующимся точной копией оригинального постера фильма на обложке. Издание на жёлтом виниле. Аудиоремастеринг от Клаудио Фуйано.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644009209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Cosa Buffa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La funny thing, Thinking about Maria, Indecision with Maria, Exercise with Marika, Strange thoughts, Homecoming, La funny thing - Danceable No.1, La funny thing - Reprise 4, Like Romeo and Juliet, Raindrops, Incomplete Catalog, La funny thing - Danceable N.2, La funny thing - Danceable N.5
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
«La Cosa Buffa» — сентиментальный фильм в жанре драмы 1972 года, основанный на одноимённом романе Джузеппе Берто, режиссёром которого стал Альдо Ладо, в главных ролях снялись Джанни Моранди и Оттавия Пикколо. Фильм относится к широкой категории кинематографических произведений, затрагивающих тему отношений между взрослыми и подростками. Поэтому саундтрек, сочинённый и оркестрованный Эннио Морриконе, основан на романтической теме и многочисленных вариациях, мелодии которых в основном доверены струнным, клавесину и, в некоторых случаях, неизменному голосу Эдды Дель’Орсо; единственным исключением являются версии заглавной песни «Danceable N.1» и «N.2» – две ритмичные композиции в стиле бит-рока 60-х. Ровно через пятьдесят лет после предыдущего винилового издания «La Cosa Buffa» вновь выходит в том же формате, в специальной версии с полностью обновлённым оформлением, характеризующимся точной копией оригинального постера фильма на обложке. Издание на жёлтом виниле. Аудиоремастеринг от Клаудио Фуйано.


Теги товара: Кинематограф
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