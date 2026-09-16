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Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) виниловая пластинка

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Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) - фото 1
Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nuova Era
Альбом (сингл)
20.000 Leghe Sotto I Mari
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) - фото 1
  • Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nuova Era
Альбом (сингл)
20.000 Leghe Sotto I Mari
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
a) La Partenza, b) La Caccia, c) Smarrimento, d) Capitan Nemo, e) Il Signore Delle Acque, f) Mondi Misteriosi, g) Nel Profondo, h) Prigionieri Dell'Abisso
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: a) La Partenza, b) La Caccia, c) Smarrimento, d) Capitan Nemo, e) Il Signore Delle Acque, f) Mondi Misteriosi, g) Nel Profondo, h) Prigionieri Dell'Abisso



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nuova Era
Альбом (сингл)
20.000 Leghe Sotto I Mari
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
a) La Partenza, b) La Caccia, c) Smarrimento, d) Capitan Nemo, e) Il Signore Delle Acque, f) Mondi Misteriosi, g) Nel Profondo, h) Prigionieri Dell'Abisso
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: a) La Partenza, b) La Caccia, c) Smarrimento, d) Capitan Nemo, e) Il Signore Delle Acque, f) Mondi Misteriosi, g) Nel Profondo, h) Prigionieri Dell'Abisso


Теги товара: Progressive Rock
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Nuova Era - 20.000 Leghe Sotto I Mari (coloured) (8016158317749) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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