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Lake & Palmer Emerson - Emerson, Lake & Palmer (Analogue) (0821797157612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - Emerson, Lake & Palmer (Analogue) (0821797157612) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 2
Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 3
Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 4
Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Emerson, Lake & Palmer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 2
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 3
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 4
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Emerson, Lake &amp; Palmer (Analogue) (0821797157612) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734897
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797157612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Emerson, Lake & Palmer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Barbarian, Take A Pebble, Knife-Edge, Clotho, Lachesis, Atropos, Tank, Lucky Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - Emerson, Lake & Palmer (Analogue) (0821797157612) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Barbarian, Take A Pebble, Knife-Edge, Clotho, Lachesis, Atropos, Tank, Lucky Man



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Emerson, Lake & Palmer (Analogue) (0821797157612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797157612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Emerson, Lake & Palmer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Barbarian, Take A Pebble, Knife-Edge, Clotho, Lachesis, Atropos, Tank, Lucky Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Barbarian, Take A Pebble, Knife-Edge, Clotho, Lachesis, Atropos, Tank, Lucky Man


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Lake & Palmer Emerson - Emerson, Lake & Palmer (Analogue) (0821797157612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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