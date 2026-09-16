Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)
Оригинальный товар
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Характеристики
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel H610
Серия процессора
Intel Core i5
Частота процессора
2.5 ГГц
Оперативная память
16
Объем накопителя, ГБ
500
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Мощность блока питания, Вт
500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 620 руб.
В наличии
Код товара: 734885
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
56 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Типоразмер
Midi-Tower
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel H610
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Процессор
12400
Частота процессора
2.5 ГГц
Количество ядер
6
Оперативная память
16
Тип накопителя
SSD
Объем накопителя, ГБ
500
Тип графического контроллера
интегрированный
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Объем видеопамяти
SMA
Интерфейсы
1 x PS/2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 3x 3.5mm, 1 x RJ45
Мощность блока питания, Вт
500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х45х22
Вес, кг.
7
Описание товара Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Типоразмер
Midi-Tower
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel H610
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Процессор
12400
Частота процессора
2.5 ГГц
Количество ядер
6
Оперативная память
16
Тип накопителя
SSD
Развернуть
Объем накопителя, ГБ
500
Тип графического контроллера
интегрированный
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Объем видеопамяти
SMA
Интерфейсы
1 x PS/2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 3x 3.5mm, 1 x RJ45
Мощность блока питания, Вт
500
Страна производитель
Россия
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz) - стоимость товара 56620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)