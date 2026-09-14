Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black
Наушники Liberty 4 Pro поддерживают пространственное воспроизведение звука на 360 ° с динамическим отслеживанием движения головы и четырьмя режимами для полного погружения в прослушивание. Благодаря защите от брызг и пота по стандарту IPX5 вы можете вынимать эти наушники во время интенсивных физических нагрузок и небольшого дождя, не опасаясь их повреждения. Усовершенствованная технология ANC 3.0 (адаптивного шумоподавления), используемая в наушниках Liberty 4 Pro, каждые 0,3 секунды адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, обеспечивая бесперебойное шумоподавление. Благодаря специальному датчику атмосферного давления эти наушники даже распознают время полета и соответствующим образом настраивают звук. Шесть микрофонов, подключенных к алгоритму искусственного интеллекта, обеспечивают кристальную четкость звонков в любом месте, а функция Easy Chat упрощает общение лицом к лицу.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex 2 Ghost Edition (JBLTFLEX2GWHT) White
-
В наличииЦена 7 970 руб.1993 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSBLU) Blue
-
В наличииЦена 8 160 руб. 14 290 руб.2040 руб. в СплитНаушники Creative Aurvana Ace (TWS) 51EF1150AA000
-
В наличииЦена 8 241 руб.2061 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds White
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитНаушники Logitech Headset G PRO X Gaming (981-000819) Black
-
В наличииЦена 9 370 руб.2343 руб. в СплитНаушники Marshall Minor IV Black
-
В наличииЦена 10 180 руб.2545 руб. в СплитНаушники Logitech Headset G733 LightSpeed (981-000943) White
-
В наличииЦена 10 180 руб.2545 руб. в СплитНаушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue
-
В наличииЦена 10 180 руб.2545 руб. в СплитНаушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892)
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитНаушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White
-
В наличииЦена 11 380 руб.2845 руб. в СплитНаушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA
-
В наличииЦена 12 280 руб.3070 руб. в СплитНаушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black