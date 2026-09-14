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Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный

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Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 1
Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 2
Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 3
Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 4
Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Rikor PRO 3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 1
  • Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 2
  • Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 3
  • Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 4
  • Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734863
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Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
5425U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный

Ноутбуки Rikor предлагают идеальное сочетание производительности, стиля и удобства использования, удовлетворяя запросы современных пользователей. Эти устройства оснащены операционной системой Windows 11 Pro, обеспечивая передовой пользовательский опыт и максимальную безопасность. Ноутбук выполнен в элегантном черном цвете, который придает ему стильный и современный вид. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями. Матрица IPS обеспечивает широкие углы обзора и точность цветопередачи, что идеально подходит для работы с графикой, просмотром мультимедиа и игр. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 с частотой 2,7 ГГц и четырьмя ядрами, ноутбук справляется с многозадачностью и обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах. 16 Гб оперативной памяти типа DDR4 позволяют запускать программы и приложения без задержек. Накопитель SSD объемом 512 Гб не только обеспечивает достаточно места для хранения данных, но и способствует высокой скорости загрузки системы и приложений. Это особенно важно для тех, кто ценит время и эффективно управляет своим рабочим процессом. Этот ноутбук Rikor с частотой обновления экрана 60 Гц подходит как для работы, так и для игр, предлагая плавное изображение и комфортные условия для глаз. Он станет надежным помощником в учебе, работе и для развлечений, отвечая всем современным требованиям.

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 3
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Развернуть
Модель процессора
5425U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Rikor предлагают идеальное сочетание производительности, стиля и удобства использования, удовлетворяя запросы современных пользователей. Эти устройства оснащены операционной системой Windows 11 Pro, обеспечивая передовой пользовательский опыт и максимальную безопасность. Ноутбук выполнен в элегантном черном цвете, который придает ему стильный и современный вид. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями. Матрица IPS обеспечивает широкие углы обзора и точность цветопередачи, что идеально подходит для работы с графикой, просмотром мультимедиа и игр. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 с частотой 2,7 ГГц и четырьмя ядрами, ноутбук справляется с многозадачностью и обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах. 16 Гб оперативной памяти типа DDR4 позволяют запускать программы и приложения без задержек. Накопитель SSD объемом 512 Гб не только обеспечивает достаточно места для хранения данных, но и способствует высокой скорости загрузки системы и приложений. Это особенно важно для тех, кто ценит время и эффективно управляет своим рабочим процессом. Этот ноутбук Rikor с частотой обновления экрана 60 Гц подходит как для работы, так и для игр, предлагая плавное изображение и комфортные условия для глаз. Он станет надежным помощником в учебе, работе и для развлечений, отвечая всем современным требованиям.
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Отзывы


Ноутбук Rikor PRO 3 P-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-02) Ryzen 3 5425U 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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