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Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный

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Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 1
Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 2
Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 3
Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 4
Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 1
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 2
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 3
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 4
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734862
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Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный

Ноутбук Rikor представляет собой идеальное сочетание стиля и производительности, предлагая пользователям надежную и быструю работу в любых условиях. Обладая диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря качественной IPS-матрице, что делает его отличным выбором для работы и развлечений. Сердцем устройства является мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,1 ГГц, который обеспечивает плавную многозадачность и быструю обработку данных. Вместе с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4, этот ноутбук легко справляется с современными приложениями и тяжелыми рабочими нагрузками. Хранение файлов и приложений никогда не будет проблемой благодаря SSD-накопителю объемом 256 ГБ, который гарантирует быструю загрузку системы и программ. Работает ноутбук на современной операционной системе Windows 11 Pro, предлагая пользователям интуитивно понятный интерфейс и новые возможности для повышения продуктивности. Элегантный черный корпус придает ноутбуку стильный и солидный вид, а частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и игр. Будучи надежным компаньоном как для работы, так и для развлечений, ноутбук Rikor станет вашим отличным помощником в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Rikor представляет собой идеальное сочетание стиля и производительности, предлагая пользователям надежную и быструю работу в любых условиях. Обладая диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря качественной IPS-матрице, что делает его отличным выбором для работы и развлечений. Сердцем устройства является мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,1 ГГц, который обеспечивает плавную многозадачность и быструю обработку данных. Вместе с 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4, этот ноутбук легко справляется с современными приложениями и тяжелыми рабочими нагрузками. Хранение файлов и приложений никогда не будет проблемой благодаря SSD-накопителю объемом 256 ГБ, который гарантирует быструю загрузку системы и программ. Работает ноутбук на современной операционной системе Windows 11 Pro, предлагая пользователям интуитивно понятный интерфейс и новые возможности для повышения продуктивности. Элегантный черный корпус придает ноутбуку стильный и солидный вид, а частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и игр. Будучи надежным компаньоном как для работы, так и для развлечений, ноутбук Rikor станет вашим отличным помощником в повседневных задачах.
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Отзывы


Ноутбук Rikor PRO 5 M-01 15.6" IPS (КДБА.466259.014-04) Ryzen 3 5425U 8Gb/256Gb SSD Win11Pro черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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