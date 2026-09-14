Top.Mail.Ru
Ноутбук Maibenben M16B 16" IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Maibenben M16B 16" IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 1
Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 2
Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 3
Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 4
Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben M16B
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M16B 16&quot; IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734861
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16B
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Maibenben M16B 16" IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1)

Ноутбук Maibenben — это стильное и производительное решение для тех, кто ценит функциональность и современный дизайн. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот ноутбук станет вашим надежным помощником как в работе, так и в развлечениях. Оснащенный операционной системой Linux, Maibenben открывает широкие возможности для персонализации и гибкой настройки рабочего пространства. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает яркие и четкие изображения, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение видео и игр. Сердцем устройства является мощный процессор AMD Ryzen 3 с четырьмя ядрами и тактовой частотой 2,7 ГГц, что обеспечивает отличную производительность при выполнении многозадачных операций. 16 Гб оперативной памяти типа DDR4 позволяют быстро обрабатывать большие объемы данных, предоставляя достаточно ресурсов для работы с требовательными приложениями. Ноутбук Maibenben — это сочетание мощности и стиля, идеальное для повседневного использования и удовлетворяющее все современные требования к мобильной продуктивности.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M16B 16" IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16B
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben — это стильное и производительное решение для тех, кто ценит функциональность и современный дизайн. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот ноутбук станет вашим надежным помощником как в работе, так и в развлечениях. Оснащенный операционной системой Linux, Maibenben открывает широкие возможности для персонализации и гибкой настройки рабочего пространства. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает яркие и четкие изображения, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение видео и игр. Сердцем устройства является мощный процессор AMD Ryzen 3 с четырьмя ядрами и тактовой частотой 2,7 ГГц, что обеспечивает отличную производительность при выполнении многозадачных операций. 16 Гб оперативной памяти типа DDR4 позволяют быстро обрабатывать большие объемы данных, предоставляя достаточно ресурсов для работы с требовательными приложениями. Ноутбук Maibenben — это сочетание мощности и стиля, идеальное для повседневного использования и удовлетворяющее все современные требования к мобильной продуктивности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M16B 16" IPS Ryzen 3 4300U 16Gb/512Gb SSD серебристый (M16B-R343UMF1SLSRE1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...