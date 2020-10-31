Термометр электронный AND DT-624 Утенок желтый/белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|AND
|Тип товара
|Термометр
|Тип термометра
|электронный
|Способы измерения
|аксиллярный, оральный, ректальный
|Диапазон измерений, град.
|от +32 до +43
|Высота, см
|4
|Погрешность измерения, град.
|0.1
|ЖК-дисплей
|есть
|Гибкий наконечник
|есть
|Память последнего измерения
|есть
|Автоматическое отключение
|есть
|Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
|нет
|Футляр в комплекте
|есть
|Время измерения, мин.
|1
|Длина, см
|14
|Ширина, см
|2
|Вес, кг
|0.024
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