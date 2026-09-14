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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734859
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ)

Элегантный и мощный ноутбук Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов идеально подойдет для самых разнообразных задач – от работы до развлечений. Корпус устройства выполнен из высококачественного пластика в стильном и универсальном сером цвете, что делает его привлекательным для пользователей, ценящих эстетичный внешний вид. Экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 60 Гц обеспечивает четкую и яркую картинку, которая будет по достоинству оценена при просмотре фильмов или редактировании графики. Встроенная видеокарта позволяет наслаждаться графическими приложениями и легкими играми без лишних прерываний. Устройство оснащено 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует быструю и плавную работу в многозадачном режиме. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора наиболее подходящей платформы. Тип накопителя SSD обеспечивает моментальное включение и быстрый доступ к данным, что существенно экономит время при работе. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно использовать устройство в условиях низкой освещенности, а частота процессора 2,5 ГГц обеспечивает необходимую производительность для выполнения повседневных задач. Ноутбук Lenovo – это надежный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, стиля и практичности в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный и мощный ноутбук Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов идеально подойдет для самых разнообразных задач – от работы до развлечений. Корпус устройства выполнен из высококачественного пластика в стильном и универсальном сером цвете, что делает его привлекательным для пользователей, ценящих эстетичный внешний вид. Экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 60 Гц обеспечивает четкую и яркую картинку, которая будет по достоинству оценена при просмотре фильмов или редактировании графики. Встроенная видеокарта позволяет наслаждаться графическими приложениями и легкими играми без лишних прерываний. Устройство оснащено 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует быструю и плавную работу в многозадачном режиме. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора наиболее подходящей платформы. Тип накопителя SSD обеспечивает моментальное включение и быстрый доступ к данным, что существенно экономит время при работе. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно использовать устройство в условиях низкой освещенности, а частота процессора 2,5 ГГц обеспечивает необходимую производительность для выполнения повседневных задач. Ноутбук Lenovo – это надежный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, стиля и практичности в одном устройстве.
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH003WGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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