Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ)
Ноутбук Lenovo — это современный ультрабук, идеально подходящий для пользователей, ценящих производительность и компактность. Он оснащен 14-дюймовым экраном с высоким разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует яркие и четкие изображения, идеальные как для работы, так и для мультимедийных развлечений. В основе устройства лежит процессор с частотой 2,5 ГГц, способный обрабатывать даже самые сложные задачи. Ультрабук оснащен 32 Гб оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быструю и бесперебойную работу множества приложений одновременно. В плане хранилища данных, устройство оборудовано вместительным SSD-накопителем на 1024 Гб, что позволяет пользователям сохранять множество файлов, приложений и медиафайлов без компромиссов. Интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics с технологией SMA гарантирует стабильную графическую производительность при повседневных задачах и играет ключевую роль в энергоэффективности ноутбука. Устройство оборудовано двумя портами USB 3.0, а также поддерживает современные видео интерфейсы HDMI и Thunderbolt 4, обеспечивая широкие возможности подключения для периферийных устройств и внешних дисплеев. Особенностью этого ультрабука является его поставка без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора программного обеспечения, отвечающего их индивидуальным потребностям и предпочтениям. Компактный и стильный дизайн делает этот ноутбук отличным спутником для работы в офисе, дома или в поездках.
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