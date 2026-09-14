Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ)
Ноутбук Lenovo — идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит потребности как профессиональных пользователей, так и любителей высокой производительности. Этот ультрабук выделяется своим элегантным серым корпусом, изготовленным из пластика, что делает его легким и удобным для переноски. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для работы с графикой, текстами и мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкого освещения, что особенно удобно в вечернее время или при путешествиях. Ультрабук оснащен мощной оперативной памятью объемом 32 Гб типа DDR5, которая обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении самых требовательных задач. Хранение данных организовано на скоростном SSD накопителе объемом 512 Гб, что гарантирует моментальный доступ к файлам и приложениям. Модель оснащена встроенной видеокартой Intel UHD Graphics, которая обеспечивает достойное графическое исполнение для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Центральный процессор с частотой 2,5 ГГц гарантирует надежную производительность и стабильную работу устройства. На ноутбуке отсутствует предустановленная операционная система, что предоставляет пользователю возможность установить предпочтительную ОС по своему выбору. Этот ноутбук Lenovo — отличное решение для тех, кто ценит баланс между мобильностью, производительностью и современными технологиями.
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