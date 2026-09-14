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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734856
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ)

Ноутбук Lenovo — идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит потребности как профессиональных пользователей, так и любителей высокой производительности. Этот ультрабук выделяется своим элегантным серым корпусом, изготовленным из пластика, что делает его легким и удобным для переноски. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для работы с графикой, текстами и мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкого освещения, что особенно удобно в вечернее время или при путешествиях. Ультрабук оснащен мощной оперативной памятью объемом 32 Гб типа DDR5, которая обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении самых требовательных задач. Хранение данных организовано на скоростном SSD накопителе объемом 512 Гб, что гарантирует моментальный доступ к файлам и приложениям. Модель оснащена встроенной видеокартой Intel UHD Graphics, которая обеспечивает достойное графическое исполнение для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Центральный процессор с частотой 2,5 ГГц гарантирует надежную производительность и стабильную работу устройства. На ноутбуке отсутствует предустановленная операционная система, что предоставляет пользователю возможность установить предпочтительную ОС по своему выбору. Этот ноутбук Lenovo — отличное решение для тех, кто ценит баланс между мобильностью, производительностью и современными технологиями.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит потребности как профессиональных пользователей, так и любителей высокой производительности. Этот ультрабук выделяется своим элегантным серым корпусом, изготовленным из пластика, что делает его легким и удобным для переноски. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для работы с графикой, текстами и мультимедиа. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкого освещения, что особенно удобно в вечернее время или при путешествиях. Ультрабук оснащен мощной оперативной памятью объемом 32 Гб типа DDR5, которая обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении самых требовательных задач. Хранение данных организовано на скоростном SSD накопителе объемом 512 Гб, что гарантирует моментальный доступ к файлам и приложениям. Модель оснащена встроенной видеокартой Intel UHD Graphics, которая обеспечивает достойное графическое исполнение для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Центральный процессор с частотой 2,5 ГГц гарантирует надежную производительность и стабильную работу устройства. На ноутбуке отсутствует предустановленная операционная система, что предоставляет пользователю возможность установить предпочтительную ОС по своему выбору. Этот ноутбук Lenovo — отличное решение для тех, кто ценит баланс между мобильностью, производительностью и современными технологиями.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG002LGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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