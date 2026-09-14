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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734855
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.95

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ)

Ноутбук Lenovo — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для решения как повседневных, так и профессиональных задач. Основные характеристики данной модели делают её отличным выбором для тех, кто ценит мощность и качество. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря использованию IPS матрицы. Это позволяет наслаждаться высоким качеством картинки, будь то работа с текстами или просмотр мультимедиа. В сердце данного ноутбука находится процессор Intel Core i5 с частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами, что гарантирует высокую скорость обработки данных и многозадачность. Благодаря 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, устройство справляется с ресурсоемкими приложениями и обрабатывает большие объемы информации без замедлений. Ноутбук оснащен быстрым и надежным SSD накопителем, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. Следует отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю возможность выбора и установки предпочитаемой ОС. Эта модель Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и качеством изображения, высокой скоростью работы и возможностью самостоятельной настройки программного обеспечения.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для решения как повседневных, так и профессиональных задач. Основные характеристики данной модели делают её отличным выбором для тех, кто ценит мощность и качество. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря использованию IPS матрицы. Это позволяет наслаждаться высоким качеством картинки, будь то работа с текстами или просмотр мультимедиа. В сердце данного ноутбука находится процессор Intel Core i5 с частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами, что гарантирует высокую скорость обработки данных и многозадачность. Благодаря 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, устройство справляется с ресурсоемкими приложениями и обрабатывает большие объемы информации без замедлений. Ноутбук оснащен быстрым и надежным SSD накопителем, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. Следует отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю возможность выбора и установки предпочитаемой ОС. Эта модель Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и качеством изображения, высокой скоростью работы и возможностью самостоятельной настройки программного обеспечения.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/1Tb SSD серый (21SH00JPGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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