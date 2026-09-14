Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00)
Ноутбук Lenovo – это сочетание высокой производительности и стильного дизайна, идеально подходящее для профессиональной и личной работы. Данная модель оснащена 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное отображение контента. Ноутбук работает на базе мощного процессора серии Intel Core Ultra 7 с тактовой частотой 2 ГГц, обеспечивая высокую скорость обработки данных. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб DDR5, что позволяет эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранение данных осуществляется на быстром SSD-накопителе, обеспечивающем мгновенный доступ к файлам и приложениям. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать предпочитаемую платформу. Ноутбук оснащен встроенной видеокартой, обеспечивающей качественное отображение графики и поддерживает повседневные задачи. Особого внимания заслуживает привлекательный черный цвет корпуса, подчеркивающий элегантность и утонченность устройства. Подсветка клавиатуры облегчает работу в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при использовании. Ноутбук Lenovo – это надежный выбор как для профессионалов, так и для частных пользователей, ценящих производительность и стиль.
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