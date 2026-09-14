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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 7
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734853
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.73

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00)

Ноутбук Lenovo – это сочетание высокой производительности и стильного дизайна, идеально подходящее для профессиональной и личной работы. Данная модель оснащена 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное отображение контента. Ноутбук работает на базе мощного процессора серии Intel Core Ultra 7 с тактовой частотой 2 ГГц, обеспечивая высокую скорость обработки данных. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб DDR5, что позволяет эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранение данных осуществляется на быстром SSD-накопителе, обеспечивающем мгновенный доступ к файлам и приложениям. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать предпочитаемую платформу. Ноутбук оснащен встроенной видеокартой, обеспечивающей качественное отображение графики и поддерживает повседневные задачи. Особого внимания заслуживает привлекательный черный цвет корпуса, подчеркивающий элегантность и утонченность устройства. Подсветка клавиатуры облегчает работу в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при использовании. Ноутбук Lenovo – это надежный выбор как для профессионалов, так и для частных пользователей, ценящих производительность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo – это сочетание высокой производительности и стильного дизайна, идеально подходящее для профессиональной и личной работы. Данная модель оснащена 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное отображение контента. Ноутбук работает на базе мощного процессора серии Intel Core Ultra 7 с тактовой частотой 2 ГГц, обеспечивая высокую скорость обработки данных. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб DDR5, что позволяет эффективно справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Хранение данных осуществляется на быстром SSD-накопителе, обеспечивающем мгновенный доступ к файлам и приложениям. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать предпочитаемую платформу. Ноутбук оснащен встроенной видеокартой, обеспечивающей качественное отображение графики и поддерживает повседневные задачи. Особого внимания заслуживает привлекательный черный цвет корпуса, подчеркивающий элегантность и утонченность устройства. Подсветка клавиатуры облегчает работу в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и удобство при использовании. Ноутбук Lenovo – это надежный выбор как для профессионалов, так и для частных пользователей, ценящих производительность и стиль.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core Ultra 7 255H 16Gb/512Gb SSD черный (21SSS0AS00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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