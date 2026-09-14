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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734851
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ)

Ноутбук Lenovo — это современное устройство, сочетающее в себе производительность, удобство и стиль. Его элегантный корпус из пластика выполнен в лаконичном дизайне, что делает его идеальным спутником как для работы, так и для развлечений. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 и матрицей типа IPS обеспечивает яркие и четкие изображения, а большое количество оперативной памяти объемом 32 Гб стандарта DDR5 и встроенная видеокарта позволяют без труда справляться с многозадачными операциями и рабочими приложениями. Этот ноутбук оснащен процессором от производителя Intel, что гарантирует высокую производительность и скорость работы. Хранение данных не будет проблемой благодаря SSD-диску емкостью 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. К достоинствам модели также можно отнести наличие встроенного кард-ридера, что упрощает работу с внешними носителями информации, и подсветку клавиатуры, облегчающую работу в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает надежное и быстрое беспроводное подключение к другим устройствам. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя возможность выбрать и установить ту ОС, которая вам предпочтительнее. Этот ноутбук Lenovo представляет собой идеальное сочетание передовых технологий и функциональности, удовлетворяя самые высокие требования пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это современное устройство, сочетающее в себе производительность, удобство и стиль. Его элегантный корпус из пластика выполнен в лаконичном дизайне, что делает его идеальным спутником как для работы, так и для развлечений. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 и матрицей типа IPS обеспечивает яркие и четкие изображения, а большое количество оперативной памяти объемом 32 Гб стандарта DDR5 и встроенная видеокарта позволяют без труда справляться с многозадачными операциями и рабочими приложениями. Этот ноутбук оснащен процессором от производителя Intel, что гарантирует высокую производительность и скорость работы. Хранение данных не будет проблемой благодаря SSD-диску емкостью 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. К достоинствам модели также можно отнести наличие встроенного кард-ридера, что упрощает работу с внешними носителями информации, и подсветку клавиатуры, облегчающую работу в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает надежное и быстрое беспроводное подключение к другим устройствам. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя возможность выбрать и установить ту ОС, которая вам предпочтительнее. Этот ноутбук Lenovo представляет собой идеальное сочетание передовых технологий и функциональности, удовлетворяя самые высокие требования пользователей.
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SG00HAGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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