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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734850
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.59

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA)

Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и стиля для современных пользователей, которым важна как функциональность, так и внешний вид устройства. Этот ноутбук обладает экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавность отображения. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного пластика в элегантном сером цвете, что придаёт устройству современный и стильный облик. Под капотом устройства находится мощный процессор серии AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Установленная оперативная память объёмом 32 ГБ типа DDR5 поддерживает многозадачность и позволяет без труда работать с несколькими приложениями одновременно. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD-накопитель, который обеспечивает быструю загрузку и высокую производительность системы. Ноутбук не поставляется с предустановленной операционной системой, предоставляя пользователям возможность самостоятельно выбрать подходящую ОС для своих нужд. Удобство использования находит своё отражение в наличии подсветки клавиатуры, что позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещённости. Встроенная видеокарта обеспечивает достойное качество графики для большинства повседневных задач. Для повышения уровня безопасности в ноутбуке установлен сканер отпечатка пальца, который значительно ускоряет процесс авторизации и защищает личные данные пользователя. Этот ноутбук Lenovo станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжный инструмент для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это идеальное сочетание производительности и стиля для современных пользователей, которым важна как функциональность, так и внешний вид устройства. Этот ноутбук обладает экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавность отображения. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного пластика в элегантном сером цвете, что придаёт устройству современный и стильный облик. Под капотом устройства находится мощный процессор серии AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Установленная оперативная память объёмом 32 ГБ типа DDR5 поддерживает многозадачность и позволяет без труда работать с несколькими приложениями одновременно. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD-накопитель, который обеспечивает быструю загрузку и высокую производительность системы. Ноутбук не поставляется с предустановленной операционной системой, предоставляя пользователям возможность самостоятельно выбрать подходящую ОС для своих нужд. Удобство использования находит своё отражение в наличии подсветки клавиатуры, что позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещённости. Встроенная видеокарта обеспечивает достойное качество графики для большинства повседневных задач. Для повышения уровня безопасности в ноутбуке установлен сканер отпечатка пальца, который значительно ускоряет процесс авторизации и защищает личные данные пользователя. Этот ноутбук Lenovo станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжный инструмент для работы и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/1Tb SSD серый (21MW00ABSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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