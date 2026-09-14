Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G)
Этот ноутбук Lenovo – идеальное сочетание производительности и современного дизайна, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, который предлагает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице и частоте обновления 60 Гц. Это делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа, редактирования графики или работы с документами. Сердце этого ноутбука – мощный процессор Intel, который обеспечивает высокую производительность в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой набор характеристик идеально подходит для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. За графику отвечает контроллер Intel Iris Xe Graphics, который предлагает плавное воспроизведение мультимедиа и качественные визуальные эффекты. Ноутбук оснащен SSD емкостью 512 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также значительное пространство для хранения ваших файлов и данных. Встроенный кард-ридер добавляет удобства для работы с картами памяти и переноса данных. Благодаря легкому весу 1,7 кг и стильному серому корпусу, этот ноутбук легко брать с собой, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Поддержка Bluetooth v5.2 обеспечивает надежное беспроводное подключение к различным устройствам. Аккумулятор Li-Pol гарантирует долгую автономную работу, что особенно важно для пользователей, которые часто находятся в движении. Этот ноутбук Lenovo – отличный выбор для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для повседневного использования.
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