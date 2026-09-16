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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734843
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.73

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW)

Представляем ноутбук от известного бренда Lenovo, сочетающий в себе современный дизайн и мощные технические характеристики. Этот ноутбук станет идеальным выбором для широкой аудитории — от студентов и профессионалов до креативных пользователей. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого алюминия, что придает ему не только элегантный внешний вид, но и надежность в использовании. Лаконичный черный цвет подчеркивает его стиль и универсальность. Ноутбук оснащен экраном с диагональю 16 дюймов, обеспечивающим яркое и четкое изображение благодаря разрешению 1920x1200 пикселей. Матрица IPS гарантирует отличные углы обзора и высокую цветопередачу, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. За производительность отвечает процессор Intel Core i5, предоставляя достаточно мощности для выполнения повседневных задач и работы с ресурсоемкими приложениями. Встроенная видеокарта Intel обеспечивает стабильную графическую производительность. Одним из ключевых преимуществ этого ноутбука является наличие 512 Гб SSD, который обеспечивает высокую скорость загрузки системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения файлов. Удобство работы в темное время суток обеспечивается подсветкой клавиатуры, которая позволяет комфортно печатать в любых условиях освещения. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, что дает возможность подключать разнообразные устройства и аксессуары, обеспечивая быструю передачу данных и поддержку современных интерфейсов. Важно отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет вам самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для ваших нужд. Этот ноутбук Lenovo способен удовлетворить ваши повседневные потребности, сочетая в себе стиль, надежность и инновации.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ноутбук от известного бренда Lenovo, сочетающий в себе современный дизайн и мощные технические характеристики. Этот ноутбук станет идеальным выбором для широкой аудитории — от студентов и профессионалов до креативных пользователей. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого алюминия, что придает ему не только элегантный внешний вид, но и надежность в использовании. Лаконичный черный цвет подчеркивает его стиль и универсальность. Ноутбук оснащен экраном с диагональю 16 дюймов, обеспечивающим яркое и четкое изображение благодаря разрешению 1920x1200 пикселей. Матрица IPS гарантирует отличные углы обзора и высокую цветопередачу, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. За производительность отвечает процессор Intel Core i5, предоставляя достаточно мощности для выполнения повседневных задач и работы с ресурсоемкими приложениями. Встроенная видеокарта Intel обеспечивает стабильную графическую производительность. Одним из ключевых преимуществ этого ноутбука является наличие 512 Гб SSD, который обеспечивает высокую скорость загрузки системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения файлов. Удобство работы в темное время суток обеспечивается подсветкой клавиатуры, которая позволяет комфортно печатать в любых условиях освещения. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, что дает возможность подключать разнообразные устройства и аксессуары, обеспечивая быструю передачу данных и поддержку современных интерфейсов. Важно отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет вам самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для ваших нужд. Этот ноутбук Lenovo способен удовлетворить ваши повседневные потребности, сочетая в себе стиль, надежность и инновации.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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