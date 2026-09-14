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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734835
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535U
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL)

Ноутбук Lenovo — это идеально сбалансированное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Модель оснащена операционной системой Windows 11 Home, которая обеспечивает современный и интуитивно понятный интерфейс, удобный для работы и развлечений. Впечатляющий 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей типа IPS гарантирует яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и комфортное времяпрепровождение за ноутбуком. В сердце устройства установлен мощный процессор AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой 2,9 ГГц, который гарантирует высокую производительность и быструю обработку задач. Поддержка 16 Гб оперативной памяти DDR5 позволяет запускать несколько приложений одновременно без потери скорости. За хранение данных отвечает скоростной SSD-накопитель, который обеспечивает молниеносный доступ к вашим файлам и быстрое загрузку системы. Все это заключено в стильный черный корпус, который подчеркнет вашу индивидуальность и будет выглядеть актуально в любом окружении. Ноутбук Lenovo подходит как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений, обеспечивая надежность и отлично справляясь с любыми задачами.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7535U
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это идеально сбалансированное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Модель оснащена операционной системой Windows 11 Home, которая обеспечивает современный и интуитивно понятный интерфейс, удобный для работы и развлечений. Впечатляющий 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей типа IPS гарантирует яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и комфортное времяпрепровождение за ноутбуком. В сердце устройства установлен мощный процессор AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой 2,9 ГГц, который гарантирует высокую производительность и быструю обработку задач. Поддержка 16 Гб оперативной памяти DDR5 позволяет запускать несколько приложений одновременно без потери скорости. За хранение данных отвечает скоростной SSD-накопитель, который обеспечивает молниеносный доступ к вашим файлам и быстрое загрузку системы. Все это заключено в стильный черный корпус, который подчеркнет вашу индивидуальность и будет выглядеть актуально в любом окружении. Ноутбук Lenovo подходит как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений, обеспечивая надежность и отлично справляясь с любыми задачами.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD черный (21M5S0JY00_SL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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