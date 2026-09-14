Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3 1315U 16Gb/256Gb SSD черный (83A1004SAK_16)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" TN Core i3 1315U 16Gb/256Gb SSD черный (83A1004SAK_16)
Ноутбук Lenovo — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Его 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS предлагает четкое и яркое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения при просмотре видео и при повседневных задачах. Устройство оснащено процессором Intel Core i3, который обеспечивает достойную производительность для различных приложений и задач. Объем оперативной памяти в 16 Гб типа DDR4 позволяет без труда справляться с многозадачностью и работать с ресурсоемкими программами. Графический контроллер Intel UHD Graphics, наделенный технологией SMA, обеспечивает базовую поддержку графических приложений и мультимедиа. Ноутбук предлагает основные возможности подключения, включая один порт USB 2.0 и интерфейс HDMI для подключения к внешним экранам и проекторам. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует продолжительное время работы устройства вдали от розетки. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю свободу выбора и возможность установить наиболее подходящую ОС. Элементы ноутбука заключены в корпус черного цвета, придающего устройству классический и элегантный вид, который подходит как для деловых встреч, так и для домашнего использования.
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