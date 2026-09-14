Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G)
Представляем вашему вниманию современный ноутбук HP, который сочетает в себе мощность, стильный дизайн и современные технологии, идеально подходящие для эффективной работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен производительным процессором Intel Core i5 с 10 ядрами, что обеспечивает исключительную производительность, позволяющую справляться с ресурсоемкими задачами без каких-либо задержек. С 16 Гб оперативной памяти многозадачность станет легкой как никогда. Вы сможете запускать множество приложений одновременно, не беспокоясь о торможении системы. Серебристый корпус придает устройству элегантный и современный вид, который прекрасно дополнит ваш стиль. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS обеспечивает яркие, насыщенные цвета и широкий угол обзора. Частота обновления 60 Гц делает работу и просмотр видео максимально комфортными. Ноутбук оборудован подсветкой клавиатуры, что делает работу в темноте более комфортной, и сканером отпечатка пальца, обеспечивающим дополнительную безопасность и удобство при разблокировке устройства. С двумя портами USB Type-C вы сможете подключать несколькими устройствами одновременно, что расширяет возможности использования ноутбука во всевозможных сценариях. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет вам выбрать ту платформу, которая соответствует вашим предпочтениям и потребностям. Этот ноутбук HP — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, безопасность и стиль в одном устройстве.
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