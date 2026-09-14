Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00)
Ноутбук Asus – это идеальное сочетание стиля и функциональности для работы и развлечений. Данный ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS. Такое решение позволяет защитить ваши глаза от перенапряжения и делает просмотр видео и работу с документами максимально комфортными. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного пластика, а его серебристый цвет придаёт устройству современный и элегантный вид. Под крышкой скрывается мощный процессор Intel Core i3 с шестью ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы. Тип оперативной памяти DDR4 гарантирует плавность выполнения многих задач одновременно. Для подключения периферийных устройств предусмотрен один порт USB 2.0. Это позволяет подключить необходимые аксессуары без дополнительной суеты. Обновление экрана с частотой 60 Гц обеспечивает плавное отображение движения, что особенно важно для просмотра видео и игр. Ноутбук Asus поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю свободу выбора устанавливаемого программного обеспечения. Этот вариант подойдет тем, кто предпочитает самостоятельно управлять настройками и устанавливать наиболее подходящую операционную систему по своему усмотрению. Будь то работа в офисе, учеба или отдых дома, ноутбук Asus станет надежным помощником в любой задаче.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 200 руб.13550 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 55 340 руб.13835 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 57 640 руб.14410 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 57 960 руб.14490 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 60 330 руб.15083 руб. в СплитAcer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 11...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 61 920 руб.15480 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 62 390 руб.15598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 62 560 руб.15640 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 63 680 руб. 97 190 руб.15920 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00)