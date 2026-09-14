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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6" IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6" IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001)

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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6&quot; IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734824
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13900H
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6" IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001)

Ноутбук Acer – это сочетание высокой производительности и современных технологий, идеально подходящее для выполнения ресурсоемких задач. Данный ноутбук обладает стильным и элегантным черным дизайном, выполненным из легкого, но прочного пластика. Дисплей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для работы и мультимедийных развлечений. Сердцем этого ноутбука является процессор Intel Core i9, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 обеспечивает молниеносную скорость и многозадачность. Хранилище представлено SSD накопителем объемом 512 ГБ, позволяющим быстро загружать операционную систему и приложения, а также безопасно хранить важные данные. Для любителей работать в темное время суток предусмотрена подсветка клавиатуры, создающая комфортные условия при недостаточном освещении. Устройство оснащено одним портом USB Type-C, что позволяет подключать современные устройства и периферию. Операционная система не предустановлена, предоставляя пользователям свободу выбора и возможности установить наиболее подходящую для их нужд ОС. Дискретная видеокарта в составе ноутбука делает его идеальным решением для работы с графикой и видеоиграми. Этот ноутбук Acer – надежный и мощный инструмент как для профессионалов, так и для энтузиастов современных технологий.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6" IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13900H
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer – это сочетание высокой производительности и современных технологий, идеально подходящее для выполнения ресурсоемких задач. Данный ноутбук обладает стильным и элегантным черным дизайном, выполненным из легкого, но прочного пластика. Дисплей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для работы и мультимедийных развлечений. Сердцем этого ноутбука является процессор Intel Core i9, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 обеспечивает молниеносную скорость и многозадачность. Хранилище представлено SSD накопителем объемом 512 ГБ, позволяющим быстро загружать операционную систему и приложения, а также безопасно хранить важные данные. Для любителей работать в темное время суток предусмотрена подсветка клавиатуры, создающая комфортные условия при недостаточном освещении. Устройство оснащено одним портом USB Type-C, что позволяет подключать современные устройства и периферию. Операционная система не предустановлена, предоставляя пользователям свободу выбора и возможности установить наиболее подходящую для их нужд ОС. Дискретная видеокарта в составе ноутбука делает его идеальным решением для работы с графикой и видеоиграми. Этот ноутбук Acer – надежный и мощный инструмент как для профессионалов, так и для энтузиастов современных технологий.
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Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6" IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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