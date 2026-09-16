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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС red WiFi BT Cam (NH.D2AER.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС red WiFi BT Cam (NH.D2AER.001)

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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro Lite NL16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-55EB 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb красный (NH.D2AER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734822
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite NL16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х6
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС red WiFi BT Cam (NH.D2AER.001)

Представляем вам мощный и стильный ноутбук от бренда Acer, который идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Этот модель с экраном диагональю 16 дюймов оснащена IPS-матрицей с разрешением 1920x1200, обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления 165 Гц гарантирует плавность изображения, что особенно важно для игр и просмотра видео. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика и представлен в элегантном красном цвете, который добавит яркий акцент в ваш стиль. Мощный процессор Intel Core i5 с восьмью ядрами и частотой 2,1 ГГц обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с многозадачностью на высшем уровне. Устройство оснащено 6 Гб видеопамяти, что позволяет запускать современные программы и игры на высоких настройках. Используется оперативная память типа DDR5, которая обеспечивает быструю и эффективную обработку данных. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, что дает вам свободу выбора при установке ПО. Этот Acer создан для тех, кто ценит надежность, скорость и стиль в одном устройстве. Он станет вашим надежным помощником в любых начинаниях, будь то работа, учеба или отдых.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС red WiFi BT Cam (NH.D2AER.001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite NL16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам мощный и стильный ноутбук от бренда Acer, который идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Этот модель с экраном диагональю 16 дюймов оснащена IPS-матрицей с разрешением 1920x1200, обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления 165 Гц гарантирует плавность изображения, что особенно важно для игр и просмотра видео. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика и представлен в элегантном красном цвете, который добавит яркий акцент в ваш стиль. Мощный процессор Intel Core i5 с восьмью ядрами и частотой 2,1 ГГц обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с многозадачностью на высшем уровне. Устройство оснащено 6 Гб видеопамяти, что позволяет запускать современные программы и игры на высоких настройках. Используется оперативная память типа DDR5, которая обеспечивает быструю и эффективную обработку данных. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, что дает вам свободу выбора при установке ПО. Этот Acer создан для тех, кто ценит надежность, скорость и стиль в одном устройстве. Он станет вашим надежным помощником в любых начинаниях, будь то работа, учеба или отдых.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС red WiFi BT Cam (NH.D2AER.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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