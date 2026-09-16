Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС red WiFi BT Cam (NH.D2AER.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС red WiFi BT Cam (NH.D2AER.001)
Представляем вам мощный и стильный ноутбук от бренда Acer, который идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Этот модель с экраном диагональю 16 дюймов оснащена IPS-матрицей с разрешением 1920x1200, обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления 165 Гц гарантирует плавность изображения, что особенно важно для игр и просмотра видео. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика и представлен в элегантном красном цвете, который добавит яркий акцент в ваш стиль. Мощный процессор Intel Core i5 с восьмью ядрами и частотой 2,1 ГГц обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с многозадачностью на высшем уровне. Устройство оснащено 6 Гб видеопамяти, что позволяет запускать современные программы и игры на высоких настройках. Используется оперативная память типа DDR5, которая обеспечивает быструю и эффективную обработку данных. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, что дает вам свободу выбора при установке ПО. Этот Acer создан для тех, кто ценит надежность, скорость и стиль в одном устройстве. Он станет вашим надежным помощником в любых начинаниях, будь то работа, учеба или отдых.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС red WiFi BT Cam (NH.D2AER.001)