Top.Mail.Ru
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6" IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6" IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6&quot; IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734821
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.37

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6" IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001)

Ноутбук Acer — это идеальное сочетание мощности, стиля и удобства использования. Элегантный черный корпус подчеркивает современный дизайн этого устройства, делая его подходящим для работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и частотой обновления 144 Гц, вы получите четкое и плавное изображение, идеально подходящее для просмотра фильмов и игр. Основой производительности ноутбука является процессор от Intel, обеспечивающий отличную скорость и надежность при выполнении любых задач. Оперативная память типа DDR4 обеспечивает высокую пропускную способность, улучшая многозадачность и время отклика системы. Дискретная видеокарта с объемом видеопамяти 6 Гб делает этот ноутбук отличным выбором для геймеров и профессионалов, работающих с графическими приложениями. Хранение данных осуществляется на быстром SSD объемом 512 Гб, что гарантирует мгновенный доступ к файлам и приложениям. Благодаря установленной операционной системе Windows 11 Home, пользователи смогут насладиться современным интерфейсом и улучшенной функциональностью. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях недостаточного освещения. Ноутбук имеет широкий выбор портов, включая один порт USB 2.0 и два порта USB Type-C, что расширяет возможности подключения и обмена данными. Этот ноутбук Acer представляет собой надежное и высокопроизводительное устройство, готовое удовлетворить все ваши цифровые потребности.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6" IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer — это идеальное сочетание мощности, стиля и удобства использования. Элегантный черный корпус подчеркивает современный дизайн этого устройства, делая его подходящим для работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и частотой обновления 144 Гц, вы получите четкое и плавное изображение, идеально подходящее для просмотра фильмов и игр. Основой производительности ноутбука является процессор от Intel, обеспечивающий отличную скорость и надежность при выполнении любых задач. Оперативная память типа DDR4 обеспечивает высокую пропускную способность, улучшая многозадачность и время отклика системы. Дискретная видеокарта с объемом видеопамяти 6 Гб делает этот ноутбук отличным выбором для геймеров и профессионалов, работающих с графическими приложениями. Хранение данных осуществляется на быстром SSD объемом 512 Гб, что гарантирует мгновенный доступ к файлам и приложениям. Благодаря установленной операционной системе Windows 11 Home, пользователи смогут насладиться современным интерфейсом и улучшенной функциональностью. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях недостаточного освещения. Ноутбук имеет широкий выбор портов, включая один порт USB 2.0 и два порта USB Type-C, что расширяет возможности подключения и обмена данными. Этот ноутбук Acer представляет собой надежное и высокопроизводительное устройство, готовое удовлетворить все ваши цифровые потребности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6" IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...