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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6" IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6" IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A)

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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 6
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 7
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 6
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 7
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734818
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6" IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A)

Ноутбук Acer Extensa 15.6" сочетает производительность и мобильность. Он подходит для учебы и работы, создавая условия для комфортного просмотра и эффективной обработки данных. Устройство выделяется стильным серебристым корпусом и современными техническими решениями.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6" IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Extensa 15.6" сочетает производительность и мобильность. Он подходит для учебы и работы, создавая условия для комфортного просмотра и эффективной обработки данных. Устройство выделяется стильным серебристым корпусом и современными техническими решениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Extensa EX215-57-59AM 15.6" IPS Core i5 1334U 16Gb, 1Tb SSD серебристый (NX.EJAER.00A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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