Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G)
Ноутбук Acer — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для повседневного использования, учебы и офисных задач. Оснащенный графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics и встроенной видеокартой, этот ноутбук обеспечивает достойный уровень графической производительности для работы с мультимедиа и легких игр. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук предлагает четкое и яркое изображение. Экран с матрицей типа TN делает его отличным выбором для просмотра фильмов и работы с документами. Ноутбук Acer работает на базе процессора Intel Core i5, что гарантирует высокую производительность и быстродействие в выполнении разнообразных задач. Для хранения данных используется SSD-диск, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений. Устройство оборудовано всеми необходимыми интерфейсами: одним портом USB 2.0 и двумя портами USB 3.0 для подключения периферийных устройств и передачи данных. Отсутствие оптического привода компенсируется наличием встроенного сетевого адаптера со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек, обеспечивая быстрый и стабильный доступ в интернет. Ноутбук Acer — это идеальное сочетание функциональности, производительности и современного дизайна, удовлетворяющее потребности как офисных работников, так и студентов.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G)