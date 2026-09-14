Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007)
Элегантный и мощный ноутбук Acer – это идеальное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Этот ноутбук выделяется своим современным серебристым дизайном, который станет отличным дополнением к вашему рабочему месту или учебному уголку. С 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, вы сможете наслаждаться ярким и четким изображением под любым углом. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавное и комфортное визуальное восприятие. Ноутбук оснащен мощным 10-ядерным процессором Intel Core i5, работающим на частоте 1,3 ГГц, что обеспечивает быструю и эффективную обработку задач. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти DDR5, вы сможете с легкостью выполнять многозадачные операции, работать с ресурсоемкими приложениями и наслаждаться мультимедийными приложениями. Вместительный SSD накопитель обеспечивает моментальный доступ к вашим файлам и программам, делая работу с устройством максимально быстрой и продуктивной. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам возможность самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение в соответствии с вашими нуждами и предпочтениями. Этот ноутбук Acer – идеальный выбор для работы, учебы и развлечений, благодаря продуманному сочетанию производительности, передовых технологий и минималистичного дизайна.
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