Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6" IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6" IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001)
Ноутбук Acer — это стильное и надежное устройство в элегантном серебристом корпусе, созданное, чтобы удовлетворить потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Основные характеристики включают в себя 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080, который предлагает четкие и яркие изображения благодаря матрице IPS. Это делает просмотр фильмов, работу с документами и интернет-серфинг настоящим удовольствием. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и анимаций. Внутри ноутбука установлен мощный процессор Intel N Series с восемью ядрами и тактовой частотой 1,9 ГГц, обеспечивающий высокий уровень производительности при многозадачной работе. Современная оперативная память DDR5 объемом 8 Гб гарантирует быструю и эффективную работу приложений и улучшенную обработку данных. Для хранения важной информации предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений, а также надежное хранение данных. Этот ноутбук прекрасно подходит для работы, обучения и развлечений, предлагая оптимальное сочетание производительности и удобства использования в легком и компактном формате. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и современные технологии.
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