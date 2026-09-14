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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6" IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6" IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001)

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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 6
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 7
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 8
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6&quot; IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734813
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6" IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001)

Acer представляет изящный и функциональный ноутбук, идеально подходящий для повседневных задач и работы. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, данный ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, удобное для просмотра фильмов и работы с текстами. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика в стильном серебристом цвете, что придает устройству современный и утонченный вид. Внутри устройства расположен процессор Intel Core i3 с частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий стабильную и эффективную работу системы. С объемом оперативной памяти в 8 ГБ типа DDR5, этот ноутбук способен выполнять множество задач одновременно, обеспечивая быструю и плавную работу приложений. Хранение данных осуществляется на быстром SSD-накопителе, который гарантирует быстрый доступ к вашим файлам и сокращает время загрузки системы. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете выбрать и установить ту ОС, которая максимально соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Встроенная видеокарта прекрасно справляется с базовыми графическими задачами, делая этот ноутбук идеальным выбором для работы с офисными приложениями и просмотра мультимедиа. С частотой обновления экрана 60 Гц, вы получите приятный зрительный опыт без раздражающего мерцания, что важно для длительной работы за компьютером. Ноутбук Acer сочетает в себе функциональность, производительность и стиль, предлагая пользователю надежное решение для учебы и работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6" IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представляет изящный и функциональный ноутбук, идеально подходящий для повседневных задач и работы. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, данный ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, удобное для просмотра фильмов и работы с текстами. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика в стильном серебристом цвете, что придает устройству современный и утонченный вид. Внутри устройства расположен процессор Intel Core i3 с частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий стабильную и эффективную работу системы. С объемом оперативной памяти в 8 ГБ типа DDR5, этот ноутбук способен выполнять множество задач одновременно, обеспечивая быструю и плавную работу приложений. Хранение данных осуществляется на быстром SSD-накопителе, который гарантирует быстрый доступ к вашим файлам и сокращает время загрузки системы. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете выбрать и установить ту ОС, которая максимально соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Встроенная видеокарта прекрасно справляется с базовыми графическими задачами, делая этот ноутбук идеальным выбором для работы с офисными приложениями и просмотра мультимедиа. С частотой обновления экрана 60 Гц, вы получите приятный зрительный опыт без раздражающего мерцания, что важно для длительной работы за компьютером. Ноутбук Acer сочетает в себе функциональность, производительность и стиль, предлагая пользователю надежное решение для учебы и работы.
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Отзывы


Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6" IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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