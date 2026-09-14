Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6" IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Extensa EX215-57-3798 15.6" IPS i3 1315U 8Gb, 256Gb SSD серебристый (NX.EJAER.001)
Acer представляет изящный и функциональный ноутбук, идеально подходящий для повседневных задач и работы. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, данный ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, удобное для просмотра фильмов и работы с текстами. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика в стильном серебристом цвете, что придает устройству современный и утонченный вид. Внутри устройства расположен процессор Intel Core i3 с частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий стабильную и эффективную работу системы. С объемом оперативной памяти в 8 ГБ типа DDR5, этот ноутбук способен выполнять множество задач одновременно, обеспечивая быструю и плавную работу приложений. Хранение данных осуществляется на быстром SSD-накопителе, который гарантирует быстрый доступ к вашим файлам и сокращает время загрузки системы. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете выбрать и установить ту ОС, которая максимально соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Встроенная видеокарта прекрасно справляется с базовыми графическими задачами, делая этот ноутбук идеальным выбором для работы с офисными приложениями и просмотра мультимедиа. С частотой обновления экрана 60 Гц, вы получите приятный зрительный опыт без раздражающего мерцания, что важно для длительной работы за компьютером. Ноутбук Acer сочетает в себе функциональность, производительность и стиль, предлагая пользователю надежное решение для учебы и работы.
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