Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) виниловая пластинка
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Описание товара Johnny Cash - I Walk The Line (Music Legends) (3596974240261 ) виниловая пластинка
Сборник записей американского певца, ключевой фигуры в музыке кантри Джонни Кэша, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на виниле. Джонни Кэш — легенда в истории музыки. Прежде всего, Кэш был величайшим и самым влиятельным американским кантри-певцом, а также талантливым автором песен. Музыкальный диапазон Кэша простирался от кантри, госпела, рокабилли, блюза, фолка и поп-музыки до альтернативного кантри, который Рик Рубин мастерски возродил с середины 1990-х годов. Его концерты в тюрьмах Фолсом и Сан-Квентин в конце 1960-х годов стали легендарными. Кэш написал около 500 песен, записал примерно 2500 треков, продал более 50 миллионов пластинок и получил 13 премий «Грэмми». Он также снимался в нескольких фильмах и телесериалах
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