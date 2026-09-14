Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1Tb, RTX5080 16Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1Tb, RTX5080 16Gb Black
**Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ! Высокопроизводительное устройство обеспечит плавную работу даже самых требовательных игр. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц — справится с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой работы системы. * **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая производительность в играх. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт при игре. **Дополнительные преимущества:** * русская раскладка клавиатуры с цифровым блоком — удобство при работе и играх; * сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети; * лёгкий и стильный корпус — вес всего 2,9 кг, цвет — чёрный. Ноутбук не оснащён предустановленной операционной системой — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ ваши игровые сессии станут ещё более захватывающими!
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