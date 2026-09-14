Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DXJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1Tb, RTX5070 Ti 12Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DXJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1Tb, RTX5070 Ti 12Gb Black
**Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DXJ — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 PRO DXJ! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам максимально плавный и реалистичный игровой опыт. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц — справится с самыми требовательными играми и многозадачностью. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой работы и отсутствия лагов. * **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — молниеносная загрузка операционной системы и игр. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая производительность в играх. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и плавное изображение. * **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой** — удобство и практичность в каждой детали. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета из прочного пластика; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Gigabyte Gaming A18 PRO DXJ вы получите не просто ноутбук, а настоящего мощного помощника для игр и работы!
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