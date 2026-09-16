Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1078 17.3" Core 5 120U 16Gb, SSD 512Gb Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1078 17.3" Core 5 120U 16Gb, SSD 512Gb Silver
**Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1078 — стиль и производительность в большом формате!** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Vivobook 17 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Большой и комфортный экран:** диагональ 17,3 дюйма, разрешение 1920 x 1080 пикселей, матовая поверхность и IPS-матрица — чёткое и яркое изображение с хорошими углами обзора. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен. * **Удобство в работе:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Лёгкий и стильный:** серебристый корпус из пластика и вес всего 2,1 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. **Дополнительные характеристики:** * графический процессор: Intel UHD Graphics (интегрирован в CPU); * энергоёмкость аккумулятора: 50 Вт·ч; * без предустановленной операционной системы — вы можете выбрать ОС на свой вкус. С ноутбуком ASUS Vivobook 17 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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