Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD)
Ноутбук Huawei — это стильное и мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество и производительность. Он обладает современным дизайном и выполнен в элегантном зеленом цвете, который подчеркнет вашу индивидуальность. Главной особенностью этого ноутбука является его экран. С диагональю 14 дюймов и разрешением 2880x1920, он обеспечивает невероятную четкость и детализацию изображения. Тип матрицы OLED гарантирует насыщенные цвета и глубокий черный, а частота обновления экрана 120 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз. Сенсорный экран позволяет легко управлять ноутбуком, обеспечивая дополнительное удобство при работе и развлечениях. Под капотом этого ноутбука находится процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами, который обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5, что позволяет держать в памяти множество приложений одновременно без потери производительности. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 1024 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к вашим файлам и приложениям. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя вам свободу выбора программного обеспечения. Huawei предлагает мощное и современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD)