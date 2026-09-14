Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H 18" Ryzen 7 260 16Gb, SSD 1Tb, RTX5070 8Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H 18" Ryzen 7 260 16Gb, SSD 1Tb, RTX5070 8Gb Black
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие визуальные характеристики сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и плавной работы. * **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и плавное изображение. * **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. * **Клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой** — удобство при вводе данных и играх. * **Сетевой интерфейс RJ-45** для стабильного проводного подключения к сети. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета из прочного пластика; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки; * отсутствие предустановленной ОС — свобода выбора и установки нужной вам системы. С ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H вы получите не только высокую производительность, но и стильный аксессуар, который подчеркнёт ваш вкус. Идеален для геймеров и тех, кто ценит мощность и качество!
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