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Характеристики
Тип игры
конструктор
Количество деталей
44 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734782
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Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Дополнительный набор к трассе 22414
Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов.
Дополнительный набор к конструктору Ravensburger GraviTrax «Трасса» (Extension Trax) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. РЕЛЬСЫ: Больше рельсов для еще больших возможностей игры и сборки! Этот дополнительный набор с множеством строительных блоков, изгибов и дополнительных рельс позволяет разнообразить трассы GraviTrax. В комплект входит: 6 шариков.
Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.
Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов.
Дополнительный набор к конструктору Ravensburger GraviTrax «Трасса» (Extension Trax) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. РЕЛЬСЫ: Больше рельсов для еще больших возможностей игры и сборки! Этот дополнительный набор с множеством строительных блоков, изгибов и дополнительных рельс позволяет разнообразить трассы GraviTrax. В комплект входит: 6 шариков.
Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.
Конструктор Ravensburger GraviTrax Дополнительный набор к трассе 22414 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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